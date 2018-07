France : le patron de la Police qualifie Benalla de "garçon qui a la grosse tête"

Le travail des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat se poursuit. Après l'audition du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, c'est au tour du Commandant militaire de la Présidence de la République et du chef du Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) d'être entendus par les députés. Les sénateurs questionneront eux les directeurs de la police nationale et de la gendarmerie mais aussi le préfet de police de Paris