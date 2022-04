France : le résultat fera-t-il mentir les sondages pour le vote du second tour ? Ce dimanche 24 avril 2022, pour le 2eme tour de la présidentielle, 48,7 millions d'électeurs ont commencé à voter pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le résultat l'élection sera connu dans la soirée. Suivez ce second tour en direct...

• L'élection présidentielle 2022 vit son second tour ce dimanche 24 avril. Les Français doivent départager Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour savoir qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales sont invités aux urnes pour choisir le prochain président ou la prochaine présidente de la République.

• Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures. Ils fermeront pour la plupart à 19 heures, voire 20 heures dans plusieurs grandes villes. La journée sera ponctuée par les tendances clé de la participation à midi et à 17 heures, mais aussi par le vote des candidats, au Touquet pour Emmanuel Macron et à Hénin-Beaumont pour Marine Le Pen.

• Le résultat de ce 2eme tour de la présidentielle sera connu à 20 heures, avec les premières estimations. Donné favori dans les sondages tout au long de la campagne (un sondage n'est en rien un pronostic de vote), Emmanuel Macron entend devenir le premier président de la Ve République réélu au suffrage universel, hors cohabitation. Marine Le Pen de son côté espère devenir la première femme à excéder à ce poste, mais aussi la première représentante de l'extrême droite - un terme qu'elle récuse - à l'Elysée.

Après le résultat de l'élection, la démission de Jean castex ?

A 20h, nous saurons qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera le président de la République pour les 5 prochaines années. Et ce résultat du 2e tour de la présidentielle fixera le sort politique à court terme de Jean Castex. Le Premier ministre a en effet déjà fait savoir qu'il allait déposer sa démission "dans les jours qui suivent" l'éventuelle victoire d'Emmanuel Macron. Un timing somme toute curieux, puisque les élections législatives sont programmées en juin et qu'il est vraisemblable qu'un nouveau gouvernement soit alors mis en place. A quoi doit-on s'attendre ? Quels nouveaux ministres en cas de réélection d'Emmanuel Macron ?



Le président des jeunes LR vote blanc au second tour de cette présidentielle

Preuve que le parti Les Républicains est très divisé sur ce 2e tour de la présidentielle 2022, le président des Jeunes LR a décidé de ne pas suivre la position de Valérie Pécresse. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche il y 10 jours, Guilhem Carayon, ancien porte-parole de Valérie Pécresse et président des Jeunes LR, avait indiqué qu'il voterait blanc au second tour de la présidentielle 2022. Il avait estimé que "les voix des Français n'appartiennent à personne", alors que Valérie Pécresse avait indiqué qu'elle voterait pour Emmanuel Macron.

Jean Castex a voté

Le Premier ministre Jean Castex a voté dans sa commune de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Au premier tour, son déplacement dans son fief avait fait polémique. Il avait fait le déplacement avec le Falcon de l'État. Cette fois-ci, pour s'éviter ces déboires, il n'a pas utilisé ce mode de transport.

Protocole sanitaire, horaires des bureaux de vote.. Ce qu'il faut savoir pour voter ce dimanche

Pour voter au 2e tour de cette élection présidentielle 2022, la première chose à avoir en tête est l'adresse du bon bureau de vote. Si vous avez voté la semaine dernière, c'est très simple, c'est le même bureau de vote ce dimanche 24 avril. Il est possible de voter jusqu'à 18h dans l'immense majorité des bureaux de vote. Dans les grandes villes, le scrutin est ouvert jusqu'à 19h ou 20h. Pour tout savoir du protocole sanitaire, des horaires, des documents à avoir avec soi pour voter au 2e tour de cette présidentielle 2022, voici notre article dédié à cette information :



Les moments à ne pas rater aujourd'hui

Ce dimanche 24 avril, c'est le second tour de la présidentielle 2022. Plusieurs points d'étapes sont à ne pas rater. À midi, les premiers chiffres de la participation seront annoncés. Ils donneront le la de la journée. À 17 heures, de nouveaux chiffres de la participation seront dévoilés. À partir de cette heure là, on aura une idée un peu plus précise de la mobilisation des Français pour ce second tour. Dans la foulée, les instituts de sondages donneront leurs estimations de l'abstention. À 20 heures, le résultat sera dévoilé. Les Français verront alors s'afficher sur leur écran de télévision le visage de celui ou celle qu'ils ont choisi pour les présider pour les cinq prochaines années.

Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille

Troisième homme du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille. Le leader de La France insoumise rentrera à Paris dans l'après-midi pour suivre la soirée électorale dans son quartier général de campagne.

Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur le 2e tour de l'élection présidentielle

Cette élection présidentielle française aura bien entendu une incidence sur la géopolitique européenne. Rappelons dans cette perspective la position du président ukrainien, invité à distance de BFMTV le 20 avril. Interrogé sur la présidentielle française, il s'est exprimé avec quelques réserves : "Si madame la candidate comprend qu'elle s'était trompée, notre relation pourrait changer", dit-il, en référence au positionnement de Marine Le Pen sur l'annexion de la Crimée par la Russie, qu'elle avait jugée légale. "Mais je ne suis pas persuadé que j'ai le droit aujourd'hui d'influencer ce qu'il se passe chez vous", déclare Zelensky. Il ajoute tout de même : "J'ai de bonnes relations avec Emmanuel Macron et je ne veux pas les perdre."

Valérie Pécresse a voté à Vélizy-Villacoublay

Éliminée au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidate des Républicains à la mandature suprême a voté dès 9 heures dans son bureau de vote de Vélizy-Villacoublay. Pour rappel, la présidente de la région Île-de-France n'avait pas atteint les 5% au premier tour, et n'a donc pas pu rembourser sa campagne. Endettée, personnellement, à hauteur de 5 millions d'euros, Valérie Pécresse a dû lancer un appel aux dons. En une semaine, elle a récolté près d' 1,4 million d'euros

Marine Le Pen a prévu "des bus" en cas de victoire à cette présidentielle 2022

Les candidats ont pris leurs dispositions avant d'avoir les résultats de ce deuxième tour de la présidentielle 2022, pour ne pas être pris au dépourvu. Selon Le Parisien, Marine Le Pen prévoit de faire converger les 13 bus régionaux, floqués au visage de la candidate et qui ont sillonné la France durant la campagne, dans les rues de Paris en cas de victoire lors du second tour de l'élection présidentielle ce dimanche soir. Le parcours de la parade de la candidate du RN partirait du bois de Boulogne pour finalement arriver dans un "lieu mystère".

Le PS déjà tourné sur l'après présidentielle 2022

Quel que soit le résultat de ce soir, la présidentielle 2022 a été un revers majeur pour le PS. Et le parti de la gauche, qui structurait jusque là les jeux d'alliances avec ses partenaires, se projette déjà sur les prochaines échéance. Le conseil national du Parti socialiste qui s'est tenu cette semaine, le 19 avril, a nettement dévoilé la fracture entre deux camps : ceux qui veulent dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon en vue d'un accord pour les législatives et ceux qui s'y refusent. "Le messie guidant les foules, c'est pas nous !" S'est insurgée Carole Delga, selon le Figaro. De son côté, Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, a défendu la nécessité d'un dialogue avec les insoumis, car il l'admet : les électeurs "nous ont dit que cette fois-ci ce n'était pas nous. Je suis déçu mais j'en prends acte." Dans cette mesure, "si Jean-Luc Mélenchon veut être premier ministre, il faut que la gauche gagne et pour gagner, elle doit être rassemblée". Une ligne qui l'a finalement emporté, avec 160 voix pour, 75 contre et 10 abstentions. La résolution appelant à voter Macron au 2e tour de l'élection présidentielle avait, quant à elle, été adoptée à l'unanimité.

Une présidentielle qui a peu intéressé ?

La campagne de 2022 a été assez atone, ponctuée par très peu de temps forts et de rebondissements. Un élément permet, entre autre, de mesurer le peu d'intérêt des Français pour cette élection (au-delà des projections sur l'abstention) : le grand débat opposant les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle n'a pas déchainé les foules. 14,05 millions de téléspectateurs ont regardé le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur TF1 et France 2, et 15,6 millions sur l'ensemble des chaines qui le retransmettaient, selon Médiamétrie. C'est la pire audience pour un débat d'entre-deux-tours d'élection présidentielle. En 2017, la même affiche avait réuni 16 millions de téléspectateurs toutes chaines confondues, et un million de plus cinq ans plus tôt.

Jean-Luc Mélenchon se projette au-delà des résultats de la présidentielle

On ne sait pas ce que fera Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, s'il votera blanc ou pour Emmanuel Macron, mais il se projette déjà au-delà des résultats du 2e tour de cette élection présidentielle 2022. Le leader de LFI a appelé mardi, sur BFMTV, les Français à "l'élire Premier ministre" en votant LFI aux législatives pour que son parti dispose d'une majorité qui impose au président élu une cohabitation. Jeudi, il a appelé à "dépasser" les rancœurs parmi les principales forces à gauche. Dans un discours sur l'union populaire, Jean-Luc Mélenchon a admis que "des contacts informels" avaient eu lieu ces derniers jours avec les autres formations de gauche. "L’union populaire est en tête dans 104 circonscriptions. Et elle réunit 1,5 million de voix de plus que ce qu’a réuni Macron aux législatives de 2017 [...] La victoire est au bout des doigts", a-t-il déclaré, ce jeudi 21 avril.

Le vote blanc sera-t-il comptabilisé ce dimanche de 2e tour ?

Si les bulletins de vote blanc sont bien décomptés, et ce depuis 2017, ils ne sont pas comptabilisé en revanche. Mais alors pourquoi décompter les bulletins blancs au 2e tour de cette élection présidentielle 2022 ? L'objectif est de distinguer les personnes qui ne souhaitent pas exprimer leur suffrage pour l'un des candidats, des abstentionnistes. Pour voter blanc, il vous suffit de ne pas remplir votre enveloppe lorsque vous votez, ou de glisser un bulletin vierge dans l'urne.



Les bureaux de vote ouvrent dans toute la France

Il est 8 heures et l'élection présidentielle 2022 reprend ses droits. L'ouverture des bureaux de vote s'effectue actuellement un peu partout dans le pays. Près de 70 000 de ces bureaux devraient accueillir une majeure partie des 48,5 millions d'électeurs inscrits. La majorité de ces bureaux de vote fermeront leurs portes à 19 heures, mais rappelons que dans les grandes villes, l'horaire de fermeture peut avoir été décalée à 20 heures ce dimanche soir.



Plus de deux tiers des Français favorables au vote en ligne

Il n'est pas question, ce dimanche de vote sur Internet pour ce 2e tour ce cette élection présidentielle 2022. Mais il s'agit d'un sujet qui intéresse les Français. Selon un sondage réalisé par Odoxa le 21 avril pour BFM-Business, 67 % des Français seraient favorables à la mise en place du vote en ligne. Un plébiscite pour ce nouveau mode de scrutin qui se retrouve dans toutes les classes d’âge. 71 % des 18-24 ans y sont favorables, mais aussi 66 % des 65 ans et plus. 71 % des personnes interrogées pensent que le vote en ligne permettrait de réduire l’abstention et 58 % indiquent qu’il les inciterait à voter plus régulièrement.

Quels est le résultat de l'élection ce dimanche 24 avril ?

Le résultat de cette élection présidentielle est diffusé sur cette page à 20h très précisément, à cette heure-ci, c'est le nom du président élu qui est connu. A cette heure-ci, le résultat du 2e tour de l'élection est en réalité une estimation : les principaux instituts de sondage donnent leur estimation à leur média partenaire, elle peut être considérée comme fiable à cette heure-ci. Linternaute.com vous donne toutes les estimations réalisées pour que tous les chiffres soient disponibles au même endroit. Le ministère de l'Intérieur nous donne, en temps réel des résultats nationaux de l'élection présidentielle, d'abord partiels, puis définitifs en milieu de nuit. Et toute la soirée, les résultats partiels sont actualisés, presque minute par minute.



Quels étaient les sondages de la présidentielle 2022 ?

De nombreux sondages ont ponctué la campagne de la présidentielle 2022, jusqu'au vendredi 22 avril. Tous ont donné Emmanuel Macron en tête, devant Marine Le Pen, mais les résultats des sondages ne peuvent pas être interprétés comme des pronostics sur les votes de ce dimanche. Les sondages se sont déjà éloignés des résultats réels. Et les sondages ne sont qu'une photographie de l'opinion à un instant précis, ils n'enregistrent donc pas les ultimes dynamiques, ni celle des indécis ni celle de l'ampleur de la mobilisation et de l'abstention. Voici, pour rappel, un point sur les sondages publiés durant cette campagne, dans notre article actualisé vendredi.

