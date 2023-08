France: trois écoles de police évacuées après avoir reçu des menaces terroristes

Trois écoles de police, à Nîmes, Saint-Malo et Oissel - Seine-Maritime -, ont été évacuées dans la nuit de vendredi à samedi après avoir reçu des menaces de nature terroriste, indique une source policière et proche du dossier. «La nuit dernière, une information a été portée à notre connaissance nécessitant la mise en œuvre d'une levée de doute dans plusieurs écoles de police (ENP), à savoir à Nîmes, à Oissel et à Saint-Malo», a indiqué à l'AFP la direction générale de la police nationale (DGPN).



La DGPN n'a pas précisé quelle était la nature de l'alerte, mais, selon une source proche de l'enquête à l'AFP, il s'agit d'un courrier déposé à l'école de police de Nîmes comportant des menaces de nature terroriste. «Des vérifications, entreprises par précaution, ont conduit à évacuer les élèves policiers qui étaient hébergés», ajoute-t-on du côté de la DGPN. «Ces reconnaissances, appuyées par la présence de chiens de recherche, sont encore en cours sans avoir rien révélé de suspect», selon la police nationale. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nîmes.