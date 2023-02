G5 Sahel : le président mauritanien prend la présidence tournante

Le 6e sommet extraordinaire des chefs d’États du G5 Sahel dont les travaux ont été clôturé, ce lundi 20 février 2023 à N’Djamena au Tchad, par une cérémonie de passage de témoin qui a consacré à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel pour un mandat d’une année succédant à Mahamat Idriss Déby du Tchad.



Clôturant le Sommet, le Président de la République, Président du G5-Sahel, a prononcé un important discours dans lequel il a évoqué le contexte régional et international dans lequel le G5-Sahel agit et souligné qu’en dépit de son caractère défavorable, l’organisation a su très rapidement se faire une place sur l’échiquier politique et diplomatique international, et mobiliser ses partenaires autour de ses programmes de développement de gouvernance, de résilience et de sécurité.



Elle a, également, mis en place une stratégie pour le développement et la sécurité, ainsi qu’un programme d’investissement prioritaire élaboré pour la période 2019-2021 ; programme qui a été actualisé pour prendre en compte le nouveau contexte de dégradation de la situation sécuritaire.