Gamou 2021: Un véhicule prend feu sur l'autoroute Ila Touba

Un véhicule particulier de marque Mercedes Break a pris feu sur l’autoroute ILLA Touba à hauteur de la station Shell de Yeba, ce lundi matin vers les coups de 7 heures. Le conducteur et ses amis allaient fêter le Mawloud à Kaolack, a appris PressAfrik.



La direction de la Prévention Incendie Panique Explosion, de rappeler aux conducteurs de ne pas attendre à des secours quand leur véhicule a un début de feu !!



Ce qu'il faut, selon lui, c'est de disposer d'un extincteur normalisé et attaquer rapidement ce début de feu au risque de perdre le véhicule .



La direction de la Prévention Incendie Panique Explosion constate que "les 90% des véhicules qui ont prit feu, sont passés chez un mécanicien dans les 10 jours avant le feu".



Pour donner des conseils aux conducteurs, elle demande de faire réparer ou vérifier les véhicules chez des spécialistes de la marque et laisser les mécaniciens et électriciens informels du coin à qui ils confient les petites réparations.