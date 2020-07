Gazelles Gate: "Abdou Karim Sall est un dangereux criminel qu’il faut traquer et arrêter", selon Adama Gaye

Choqué par l’acte, le journaliste, homme d’affaires et politicien traite Abdou Karim Sall de « danger public » dont il demande l’exclusion impérative du Gouvernement ainsi que sa poursuite en justice. « Cet homme est un dangereux individu. Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement, connu pour ses fracas politiciens, son ethnocentrisme, est donc aussi un prédateur. Les 6 gazelles qu’il a soustraites de leurs réserves normales, propriétés des Sénégalais, pour les implanter dans la sienne, privée, que le parvenu, nouveau riche qu’il est a pu acquérir douteusement, est un crime justiciable de son exclusion du gouvernement et de sa poursuite par la justice et le peuple », réclame le tonitruant journaliste.



Poursuivant, Adama Gaye prévient que Abdou Karim Sall doit savoir « qu’il ne s’en sortira pas avec le communiqué bidon, zéro convaincant, qu’il vient d’émettre. (il parle du communiqué de la cellule de communication du ministre publié hier mardi, Ndlr) ». A en croire toujours le journaliste, les accusations de prédation contre lui n’en sont devenues que plus flagrantes.



« Abdou Karim Sall est un cafard à deux pattes qu’il faut mettre hors d’état de nuire »

« Ton sort est scellé, Abdou Karim sall. A bandit, bandit et demi. Ce criminel doit être traqué et arrêté. C’est en plus une insulte sur le fronton de l’écologie sénégalaise. Pas étonnant d’un aussi vulgaire individu sorti du néant et qui n’a eu de cesse de malmener la décence républicaine. Il faut mettre hors d’état de nuire ce cafard à deux pattes », soutient depuis Egypte où il vit en exil l’opposant farouche au régime du président Macky Sall.



A l’en croire, le responsable apériste de Mbao « aurait acheté son ranch privé de Bambilor (sur 5 hectares) à 190 millions de francs en évinçant de petits exploitants. L’ancien sous cadre à la sonatel ne se refuse rien. Le pouvoir est doux », conclut Adama Gaye.