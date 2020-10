Génocide au Rwanda: trois suspects arrêtés en Belgique, selon le parquet fédéral

Trois hommes suspectés d'avoir pris part au génocide rwandais ont été arrêtés et inculpés cette semaine en Belgique, a indiqué ce samedi 3 octobre à l'AFP le parquet fédéral belge, confirmant une information de l'hebdomadaire Le Vif/L'Express. «Deux ont été arrêtés mardi à Bruxelles et l'un mercredi dans la province du Hainaut, dans deux dossiers différents mais très semblables et tous trois inculpés "d'infractions graves au droit humanitaire », a précisé Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, cité par RFI.



L'un des trois a été placé sous surveillance électronique, les deux autres incarcérés, a-t-il souligné.