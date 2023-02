Gerard Piqué et sa nouvelle petite amie virés d’un restaurant par un fan de Shakira

“Plus fidèle que Piqué”

La séquence, publiée ce 22 février sur Twitter, est rapidement devenue virale. Nombreux sont les internautes à l’avoir commentée. “Le propriétaire a été plus fidèle à Shakira que Piqué”, peut-on notamment lire. “Personnellement, je me serais occupé d’eux et j’aurais mis le répertoire de Shakira, tout au long du dîner”, avoue un second utilisateur de la plateforme.

La rupture très médiatisée entre Gerard Piqué et Shakira n’est pas sans conséquences. Il y a plusieurs semaines, Clara Chia Marti a été hospitalisée à la suite d’une crise d’angoisse . La jeune femme n’aurait pas supporté la pression médiatique et les attaques de sa rivale amoureuse, Shakira.

Une vidéo montrant Gerard Piqué et sa petite amie, Clara Chia Marti, contrariés et regagnant leur voiture, affole la toile. Et pour cause, selon plusieurs médias espagnols, le couple souhaitait se restaurer au sein d’un établissement de Los Angeles. Mais c’était sans compter sur le fait que le propriétaire du restaurant serait un fan inconditionnel de Shakira, l’ex-femme de l’ancien footballeur... Toujours d’après la presse espagnole, l’accès aurait été tout simplement refusé au jeune couple, en soutien à la chanteuse d’origine colombienne.