Ghana: l'ancien président de la fédération de football inculpé pour fraude

L'ancien président de la fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakyi a été officiellement inculpé pour fraude par un tribunal de grande instance de la capitale Accra. Il a été accusé d'avoir malhonnêtement perçu soixante-cinq mille dollars afin d'accorder une faveur à un potentiel sponsor de la fédération ghanéenne de football.



Kwesi Nyantakyi est également accusé d'avoir demandé douze millions de dollars pour influencer l'attribution de contrats aux sponsors. Il a plaidé non coupable pour des accusations qui font suite à une investigation de journalistes ghanéens, relayée en 2018 par la BBC.



Cette enquête visait à mettre au grand jour la corruption dans le football en Afrique. Kwesi Nyantakyi avait rejeté les accusations contenues dans le documentaire, mais démissionné a ensuite de ses fonctions à la Caf et à la Fifa.



L'ancien président de la fédération ghanéenne de football a comparu mercredi devant le tribunal en compagnie de l'administrateur de la fédération, Abdulai Alhassan, qui a également plaidé non coupable des allégations de fraude, de conspiration en vue de commettre des fraudes et de corruption par un fonctionnaire.



Les deux hommes doivent payer une caution d'un peu moins de deux cent mille dollars et sont engagés à se présenter une fois par semaine au département d'enquête criminelle de la police jusqu'à la prochaine audience, le 25 mars.



Ce sont les premières accusations qui découlent d'une enquête du journaliste ghanéen Anas Aremeyaw Anas, diffusée par la BBC Africa Eye.