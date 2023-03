Giga meeting Acapes: La jeunesse de YAW appelle à la mobilisation ce mardi

La coordination des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi appelle à une "forte mobilisation au giga meeting" de la grande coalition de l'opposition, ce mardi 14 mars 2023 au terrain Acapes des parcelles Assainies pour la "sauvegarde de la démocratie sénégalaise".



« Nous usons de notre droit constitutionnel pour dire non aux dérives du régime dictatorial et finissant du président Macky Sall», lit-on dans le communiqué des jeunes qui ajoutent que « ce giga meeting plus qu'un rassemblement pour la jeunesse est organisé pour dire non à la troisième candidature du président sortant Macky Sall, aux tentatives de liquidation des leaders politiques de l'opposition et contre les arrestations arbitraires des dignes filles et fils du pays dont leur seul tort est de manifester leur désaccord aux pratiques anti-démocratiques du régime en place».



La coordination des jeunes de la coalition se désole du comportement « irresponsable» du sieur qui sert de ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour qui malheureusement confond ses fonctions de ministre à celui d'un militant du parti au pouvoir. « Au ministre nous lui rappelons de se concentrer sur son travail les onze (11) mois qui lui restent en tant que ministre chargé de régler les problèmes d'emploi, de formation de toute la jeunesse sénégalaise».



« Nous jeunesse de Yewwi Askan wi et toute la jeunesse sénégalaise consciente, nous nous tenons prêts pour la défense des intérêts du pays et pour la sauvegarde des principes qui fondent l'Etat de droit et notre démocratie», promettent-ils dans le document.