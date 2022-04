Gros mystère autour d’une affaire d’arrestation du ministre de la Défense

Comme l’a révélé par Confidentiel Afrique dans son édition électronique en fin d’après midi, l’information sur l’arrestation du général Aimé Barthélémy SIMPORÉ, de surcroît ministre de la Défense du Faso, reste entourée de mystère.



Suite à la publication de notre article qui a fait le tour de la toile, alors que bon nombre d’agences de presse et médias en ligne sont aux aguets, des sources sécuritaires crédibles ont approché Confidentiel Afrique pour en avoir le cœur net.





Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la thèse d’une audition du ministre de la Défense semble être privilégiée qu’à celle d’une brutale arrestation conventionnelle. Rien n’a filtré pour l’instant dans les couloirs du QG du ministère de la Défense du Faso, en dépit de nos interpellations. Aussitôt après la parution de notre article, des posts visibles sur la toile ont parlé de fake news. Confidentiel Afrique bien sourcé peut confirmer que les rapports entre le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et son ministre de la Défense Aimé Barthélémy SIMPORÉ sont empreints de frictions depuis quelques semaines.



Il se susurre qu’une frange névralgique du dispositif sécuritaire proche du Lieutenant-colonel Damiba n’ont plus confiance en l’actuel ministre de la Défense, lequel avait servi le déchu Président Christian Kaboré en qualité de ministre de la Défense.



Source: Confidential Afrique