Guerre Israël-Hamas: 3 785 morts à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne

Au 13ème jour du conflit entre Israël et le Hamas depuis l'offensive du mouvement islamiste samedi 7 octobre, le dernier bilan fait état de plus de 1 400 morts en Israël, près de 3 500 à Gaza. 24 Français sont morts et sept sont toujours portés disparus selon le quai d'Orsay. Le président américain Joe Biden a mis Israël hors de cause après la frappe meurtrière qui a touché un hôpital à Gaza.



Depuis le début de la guerre samedi 7 octobre, le nombre de morts se comptent en milliers : au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël et près de 3 500 personnes à Gaza, en majorité des civils selon les autorités locales. Mardi soir 17 octobre, un tir sur l'enceinte de l'hôpital Ahli Arab de Gaza a provoqué la mort de 471 personnes, selon le Hamas. Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité.