Guerre en Ukraine: la centrale de Tchernobyl coupée du réseau électrique Au quatorzième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine a dépassé les 2 millions, parmi eux, un million d'enfants estime l'ONG Save The Children. L'Ukraine et la Russie ont trouvé un accord pour cesser le feu toute la journée dans des zones d'évacuation. La centrale nucléaire de Tchernobyl, prise par l'armée russe, est coupée du réseau électrique.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

L'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de ses équipements de sécurité est « complètement » coupée en raison d'actions militaires russes.

Le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine a dépassé les 2 millions, selon le HCR. Parmi eux, un million d'enfants d'après l'ONG Save The Children.

Plus de 5 000 civils ont été évacués via des couloirs humanitaires de la ville de Soumy, dans le nord de l'Ukraine. Ils sont arrivés « en sécurité » dans le centre du pays. Russes et Ukrainiens sont d'accord pour respecter des cessez-le feu autour d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils toute cette journée.

L'Union européenne débranche trois banques biélorusses de la plateforme financière internationale Swift et adopte de nouvelles sanctions ciblant le secteur maritime et les cryptomonnaies, tout en ajoutant des dirigeants et oligarques russes à sa liste noire.



la Chine envoie une aide humanitaire à l'Ukraine



La Chine, qui n'a pas condamné l'invasion russe en Ukraine, fournit une aide humanitaire d'une valeur de 720 000 euros vers Kiev. Proche du régime du président russe Vladimir Poutine, Pékin se refuse depuis l'intervention du 24 février à employer le mot « invasion ».



Les risques d'augmentation de la radioactivité à Tchernobyl



Des substances radioactives pourraient s'échapper de la centrale nucléaire de Tchernobyl, occupée par l'armée russe dans le nord de l'Ukraine, car l'électricité a été coupée sur le site, ce qui empêche le refroidissement du combustible nucléaire usagé, affirme la compagnie publique nucléaire ukrainienne Energoatom.



Tchernobyl coupée du réseau électrique



La centrale de Tchernobyl, à l'origine de la plus grave catastrophe nucléaire civile en 1986, « a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l'occupant russe. Le site n'a plus d'alimentation électrique », déclare l'opérateur ukrainien Ukrenergo.



Le Kremlin dénonce une « guerre économique » menée par Washington



« Les États-Unis ont déclaré la guerre économique à la Russie et ils mènent cette guerre », déclare le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov à la suite de l'annonce par Washington d'un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz, entre autres sanctions.



A Marioupol, ville portuaire, des centaines de milliers d'habitants pris au piège



Les lignes téléphoniques sont coupées avec la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Bombardée par les forces russes, peu d'informations filtrent sur la situation dans la ville où des centaines de milliers d'habitants se terrent, privés d'eau et d'électricité depuis plus d'une semaine.



L'UE va fournir du matériel informatique à l'Ukraine



L'Union européenne va fournir du matériel informatique à l'Ukraine, en réponse à une demande du gouvernement de celle-ci, indique le secrétaire d'État au Numérique français Cédric O. La demande porte sur du matériel informatique basique - terminaux, écrans, smartphones - et sur d'autres équipements comme des équipements réseaux.



La Russie constate « des progrès » dans les négociations menées avec l'Ukraine



« Certains progrès ont été réalisés » dans les négociations destinées à « mettre fin dès que possible à l'effusion de sang insensée et à la résistance des forces armées ukrainiennes », déclare la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, et affirme que la Russie ne cherche pas à « renverser le gouvernement » ukrainien.



RT (ex-Russia Today) conteste son interdiction devant la justice européenne



La filiale française de RT a introduit hier devant la justice européenne un recours pour faire annuler l'interdiction de diffusion imposée par l'UE dans le cadre des sanctions contre la Russie, vient d'annoncer la Cour de justice de l'UE.



Les Vingt-Sept élargissent leurs sanctions contre Moscou et Minsk



L'Union européenne débranche trois banques biélorusses de la plateforme financière internationale Swift, vient d'annoncer la présidence française du Conseil de l'UE. Réunis à Bruxelles, les représentants des États membres ont également adopté de nouvelles sanctions ciblant le secteur maritime et les cryptomonnaies, et ajouté des dirigeants et oligarques russes à leur liste noire.



La Chine accuse l'Otan d'avoir exacerbé les tensions entre l'Ukraine et la Chine



L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) a poussé les tensions entre la Russie et l'Ukraine jusqu'à un « point de rupture », déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lors d'un point quotidien avec la presse.



La Russie pourrait manquer bientôt de certains médicaments



Bien que les sanctions occidentales ne visent pas l'industrie pharmaceutique, le quotidien russe Kommersant prévoit que les entreprises russes pourraient se retrouver sans matières premières et composants importés. Les pharmacies russes manqueraient déjà d'insuline et d'autres produits pour le traitement du diabète fabriqués à l'étranger. Les patients expliquent s'être rués sur l'insuline produite localement pour constituer des stocks, car les dispositifs médicaux importés pourraient connaître soit une pénurie, soit une forte inflation.



La météo de mars pourrait-elle embourber l'armée russe ?

Traditionnellement la mi-mars est le temps des mauvaises routes, la « Raspoutitsa » en russe. Le dégel et la saison des pluies engendrent une véritable saison des boues. Le tchernoziom, la terre noire des plaines agricoles d'Ukraine, devient si meuble qu'il rend impossible les grandes manœuvres en rase campagne.



Ce facteur climatique va contraindre l'armée russe à progresser en colonne sur les axes routiers : les bataillons mécanisés seront alors plus vulnérables aux attaques.



Néanmoins les unités russes ont anticipé ce phénomène. Leurs véhicules sont majoritairement chenillés, le réseau routier est largement bitumé et les troupes de Moscou sont déjà aux portes des grandes villes ukrainiennes. Le dégel de printemps occasionnera peut-être dans les prochains jours une baisse de l'activité militaire, limitant le ravitaillement, mais à elle seule la « Raspoutitsa » ne changera pas le cours de la guerre.



Un nouvel accord pour des cessez-le-feu toute la journée sur des couloirs humanitaires :



Moscou confirme son accord pour respecter une trêve de 09h00 à 21h00 locales (07h00 à 19h00 TU) autour de six zones frappées par les combats : des couloirs ont notamment été définis pour évacuer les civils depuis Energodar vers Zaporojie (sud), de Izioum à Lozova (est) et de Soumy à Poltava (nord-est), où un corridor avait déjà permis l'évacuation de milliers de civils mardi.



Le ministre français des Finances compare la crise énergétique actuelle au choc pétrolier de 1973



La crise énergétique actuelle marquée par une flambée des prix est « comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973 », affirme ce matin le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire lors de l'inauguration d'une conférence sur l'autonomie énergétique et la transition écologique organisée à Bercy. Les cours du pétrole et du gaz ont nettement grimpé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions occidentales visant Moscou.

10 morts dans des bombardements sur Sievierodonetsk, ville de l'est du pays, selon un responsable local.



Au moins 10 personnes sont mortes mardi dans des tirs russes sur la ville de Sievierodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, affirme le responsable de la région administrative de Lougansk dans un communiqué sur Telegram. Selon Serguïi Gaïdaï, l'armée russe a « ouvert le feu » sur des maisons d'habitation et d'autres bâtiments. Cette région est le théâtre de violents combats depuis plusieurs jours.



La Commission européenne assure que l'Europe ne manquera pas de gaz pour l'hiver



L'Union européenne a acheté suffisamment de gaz naturel liquéfié (GNL) pour pouvoir se passer gaz russe jusqu'à la fin de l'hiver, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. L'Europe s'est pour l'instant refusée à décréter un embargo sur les importations russes, qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole.



L'Ukraine rapatrie ses Casques bleus postés en RDC



L'Afrique partagée sur la résolution à l’ONU sur l’Ukraine



Une prix Nobel de la paix appelle au désarmement nucléaire



Le président russe Vladimir Poutine exerce un « chantage » nucléaire pour empêcher le monde d'aider l'Ukraine, un exercice « extrêmement dangereux », a dénoncé mardi Béatrice Fihn, qui dirige la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN), récompensée du prix Nobel de la paix en 2017, dans un entretien à l'AFP. Mais cette crise pourrait être utile, si elle sert de « cri d'alarme » et pousse les puissances nucléaires à désarmer.



Une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien



Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se rendra ce mercredi en Turquie afin de participer à des discussions avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, rapporte l'agence de presse russe Tass citant le ministère russe des Affaires étrangères.



Reportage auprès des réfugiés du stade Arena de Lviv



À Lviv, dernière ville avant la frontière polonaise et dernière grande étape avant de franchir les frontières, des centaines de réfugiés arrivent dans le stade de football Arena qui s’est transformé en centre d’accueil.



Poutine est un tyran, c’est le nouveau Hitler. Il veut nous massacrer, nous détruire.



La vice-présidente Kamala Harris sera en Pologne et en Roumanie ce jeudi



Kamala Harris se concentrera sur la façon dont les pays membres de l'Otan peuvent appliquer les sanctions économiques décidées et comment ils peuvent rester unis et avancer ensemble, a annoncé un responsable gouvernemental américain. La vice-présidente ira également à la rencontre de réfugiés ukrainiens en Pologne et discutera de l'aide humanitaire et sécuritaire à apporter en Ukraine et dans la région.



Un million d'enfants ukrainiens auraient déjà fui le pays



L'ONG Save The Children estime qu'un million d'enfants ont fui l'Ukraine ces dernières semaines, le nombre total de réfugiés ukrainiens atteignant aujourd'hui 2 millions de personnes. Un nombre croissant de ces enfants arrive seul, sans soutien familial.

Des étudiants africains parmi les personnes évacuées de Soumy



Mardi, plusieurs centaines d'étudiants africains bloqués dans le Nord-Est de l'Ukraine ont pu être évacués. Un corridor humanitaire a été ouvert entre Soumy et la ville de Poltava, plus au Sud. Ces jeunes étaient coincés dans l'université depuis plusieurs jours dans des conditions difficiles alors que des combats se déroulaient dans la zone. Parmi eux, douze congolais.



Comment résister à l'invasion russe quand on est jeune, ukrainien et qu'on ne veut pas prendre les armes ? Témoignage.



Dans sa vie d'avant la guerre, Oleg Sosnov, 35 ans, organisait des manifestations culturelles, montait des expositions avec des artistes du monde entier. Depuis le 24 février et le début de la guerre, il se terre dans son appartement au centre ville de Kiev. Pas question pour lui prendre la route de l'exil ni de fabriquer des cocktails Molotov sur place. Oleg Sosnov a décidé de se battre sur un autre front : celui de l'information et de l'entre-aide.



La guerre est constituée de deux invasions : une invasion militaire et celle de propagande. J’essaie de faire ce que je peux pour affronter la propagande russe.





L'AIEA dit avoir perdu le contact avec les systèmes contrôlant les matériaux nucléaires de Tchernobyl



Les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl en Ukraine ont cessé de transmettre des données à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA), a-t-elle indiqué mardi. Rafael Grossi, le chef de l'AIEA - organisme de surveillance des Nations unies dans le domaine du nucléaire – « a indiqué que la transmission à distance des données des systèmes de contrôle des garanties installés à la centrale nucléaire de Tchernobyl avait été coupée », a affirmé l'AIEA dans un communiqué.



L’AIEA utilise le terme « garanties » pour décrire les mesures techniques qu’elle applique aux matières et activités nucléaires, dans le but de dissuader la propagation des armes nucléaires par la détection précoce de l’utilisation abusive de ces matières.



Depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février, la Russie a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl, lieu de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire en 1986. Plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site, travaillant 13 jours d’affilée sous surveillance russe. L’organisme a demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site.



« Je suis profondément préoccupé par la situation difficile et stressante dans laquelle se trouve le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl et par les risques potentiels que cela comporte pour la sécurité nucléaire », a averti M. Grossi.



Avec une transmission de données à distance coupée et le régulateur ukrainien ne pouvant contacter la centrale que par courrier électronique, M. Grossi a réitéré son offre de se rendre sur le site, ou ailleurs, pour obtenir de toutes les parties un « engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité » des centrales électriques ukrainiennes.

Le conflit en Ukraine contribue à la flambée du prix du palladium



La guerre en Ukraine fait flamber le prix du palladium sur les marchés, la Russie étant un des plus grands producteurs au monde. Son cours a doublé depuis décembre, il évolue actuellement autour de 3 000 dollars l’once.



Même si le palladium n’est pas visé par les sanctions des pays occidentaux contre Moscou, les marchés craignent une possible pénurie suite aux problèmes de logistique, car la Russie représente 40% de l’offre mondiale. Le métal précieux est transporté habituellement par avion, alors que l’Union européenne a interdit son espace aérien aux vols russes, ce qui perturbe considérablement les exportations.

Washington rejette la proposition de la Pologne de lui remettre ses avions Mig-29 pour l'Ukraine



« Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable », a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby dans un communiqué. « La perspective d'avions de combat "à la disposition du gouvernement des Etats-Unis" partant d'une base Etats-Unis/Otan en Allemagne pour voler vers un espace aérien disputé avec la Russie au-dessus de l'Ukraine suscite de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'Otan », a ajouté M. Kirby, selon qui Washington poursuit les consultations avec Varsovie sur le sujet.



Plus tôt mardi, à la surprise des Etats-Unis, la Pologne avait affirmé être « prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis », selon un communiqué du ministère polonais des Affaires étrangères.



Deux femmes regardent le président américain Joe Biden faire des déclarations sur une chaîne d'information dans une station de métro transformée en abri à Kiev, en Ukraine, le mardi 8 mars 2022.

Deux femmes regardent le président américain Joe Biden faire des déclarations sur une chaîne d'information dans une station de métro transformée en abri à Kiev, en Ukraine, le mardi 8 mars 2022. AP - Vadim Ghirda



Joe Biden salue la décision des entreprises qui se retirent de Russie

« Des grandes entreprises se retirent entièrement de Russie, a déclaré le président américain après avoir annoncé l’embargo américain sur le pétrole russe. Sans qu’on le leur demande, sans que nous leur demandions. Pendant le week-end, il y a eu Visa, Mastercard, American Express. Elles ont toutes suspendu leurs services en Russie. Toutes. Elles ont rejoint une liste d’entreprises américaines et globales comme Ford, Nike, Apple. Elles aussi ont suspendu leurs opérations en Russie. La Bourse américaine a arrêté les échanges de nombreux tires russes. Le secteur privé est uni contre le choix de la guerre brutale fait par la Russie ».



La guerre en Ukraine vue par les diasporas russes et ukrainiennes en Argentine



Estimée à 450 000 personnes (1 % de la population du pays), la communauté d'origine ukrainienne en Argentine serait la plus importante d'Amérique latine et la septième au monde. Et la communauté d'origine russe, estimée à 350 000 personnes, serait également la plus importante de la région. Comment ces deux communautés vivent-elles la guerre qui voit s’affronter aujourd'hui leurs pays d'origine ?



Argentine: la guerre en Ukraine vue par les diasporas russes et ukrainiennes



00h30 : McDonald's, Coca-Cola, Starbucks et quelques autres multinationales américaines suspendent leurs opérations en Russie



Plusieurs de ces entreprises, symboles de la culture américaine dans le monde, faisaient depuis quelques jours l'objet d'un appel au boycott sur les réseaux sociaux, tandis que des investisseurs commençaient à poser des questions. McDonald's a décidé mardi de fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie.



Starbucks, qui jusqu'à présent faisait valoir que ses 130 cafés en Russie étaient gérés sous franchise par un groupe koweïtien, a finalement indiqué mardi que ce dernier avait accepté de fermer temporairement les établissements portant son nom.



Et Coca-Cola va suspendre ses opérations dans le pays. Son concurrent PepsiCo, présent en Russie depuis plus de 60 ans, a choisi de cesser la vente de ses boissons gazeuses mais de continuer à fournir des aliments jugés essentiels, comme la poudre pour bébés. Autres articles Guerre en Ukraine : Washington lorgne du côté du Venezuela pour se passer du pétrole russe

Kiev et Moscou s'entendent sur une série de corridors humanitaires en Ukraine

Embargo sur le pétrole russe: le Venezuela, une alternative envisagée par les États-Unis

Guerre en Ukraine : l'Allemagne prête à accueillir 400 000 réfugiés

En colère, Zelensky dénonce les "promesses" non tenues des Occidentaux

RFI





div id="taboola-below-article-thumbnails"> div id="taboola-below-article-thumbnails">



Dans la même rubrique : < > Guerre en Ukraine : Washington lorgne du côté du Venezuela pour se passer du pétrole russe Kiev et Moscou s'entendent sur une série de corridors humanitaires en Ukraine Embargo sur le pétrole russe: le Venezuela, une alternative envisagée par les États-Unis