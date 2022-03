Guerre en Ukraine: le Premier ministre japonais presse l'Inde de prendre position

Le Japon, avec l'Inde, continuera d'essayer de mettre fin à la guerre et de fournir un soutien à l'Ukraine et à ses pays voisins. » Avec cette déclaration, à l'issue de sa rencontre avec son homologue indien Narendra Modi lors d’une conférence de presse, le Premier ministre Fumio Kishida pousse l’Inde à prendre position sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Mais l'appel du pied du Premier ministre japonais est resté sans réponse ce samedi 19 mars, puisque Narendra Modi s’est contenté d’évoquer de « nouveaux défis géopolitiques ». Le communiqué commun entre les deux pays parle cependant de « mesures pour faire face à la crise humanitaire » et « souligne la nécessité pour tous les pays de chercher à résoudre pacifiquement leurs conflits en accord avec le droit international, sans la menace, la force ni la tentative pour changer unilatéralement le statu quo ».