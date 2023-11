Guinée: les militaires interdits de prendre des photos en tenue et de mettre sur les réseaux sociaux

Pour donner à leur institution son honneur du passé, la Guinée dans un arrêté, datant du 10 novembre 2023, interdit à ses soldats de prendre des photos en tenue militaire et de les diffuser sur les réseaux sociaux. La décision du Chef d’État-major général de l’armée de terre entre en vigueur à compter de ce samedi 11 novembre 2023.



Le Général de brigade Balla Koivogui ne se limite pas là. L’officier interdit aux femmes militaires d’être en tenue militaire et de faire des vidéos sur le réseau social Tik Tok et bien d’autres canaux de communication.



Le général Koivogui souligne que tout militaire qui n'observera pas ces mesures s’expose à des sanctions graves.



Ci-dessous le message du Chef d’État-major général de l’armée de terre, le Général de Brigade Balla Koivogui.