Hausse des prix des denrées: les propositions du Conseil national de Consommation au Gouvernement

A l’issue de sa rencontre de mardi, le Conseil national de Consommation a soumis au Gouvernement un certain nombre de propositions à valider. Il s’agit de la suppression de la Taxe conjoncturelle à l’importation (TCI) sur le sucre cristallisé importé — qui fait actuellement l’objet d’une suspension jusqu’au 15 octobre prochain —, la réduction de la taxe d’ajustement à l’importation qui passerait ainsi de 10 à 5 % sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0 % sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l’application d’un taux de TVA de 0 % sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce, l’administration des prix des bidons de 20 litres d’huile, la mise en œuvre de mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks et l’homologation des prix des matériaux de construction.



« Comme vous pouvez le constater, ces mesures vont largement atténuer l’impact de la hausse des prix sur les denrées de grande consommation et garantir le pouvoir d’achat des ménages », ont indiqué les participants au Conseil national de consommation en présentant les résultats de leurs travaux. Cette instance n’étant que consultative, il appartient donc au gouvernement de prendre des décisions sur la base des recommandations qui lui ont été faites, rapporte Le Témoin.