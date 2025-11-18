Historique des confrontations Sénégal–Kenya : les “Lions” dominent 4 à 0

Selon le quotidien sportif Record, leur dernière confrontation remonte à la CAN Égypte 2019. En phase de groupes, les “Lions” avaient largement dominé les Harambee Stars (3-0), portés par un doublé de Sadio Mané et un but d’Ismaïla Sarr. En amical, à la veille de la CAN 2012, le Sénégal s’était également imposé 1-0 à Dakar grâce à une réalisation de Papis Demba Cissé.

Le 3-0 est d’ailleurs un score familier dans ce duel : à la CAN 2004, les “Lions” avaient infligé le même tarif au Kenya, avec un doublé de Mamadou Niang et un but de feu Pape Bouba Diop. Retour encore en 1992 : victoire 3-0, signée Souleymane Sané, Jules François Bocandé et Victor Diagne. Seule exception, un nul vierge (0-0) enregistré à Annaba lors de la CAN 1990.

Bilan : quatre victoires et un match nul, soit un net avantage psychologique pour les “Lions” avant ce nouveau rendez-vous.

Reste à savoir si la bande à Sadio Mané remettra encore un 3-0 au Kenya. Verdict dans quelques heures.

L’équipe nationale du Sénégal affronte ce mardi à 15h00 GMT le Kenya, en Turquie, pour une nouvelle opposition entre deux sélections qui se connaissent bien. Et pour cause : les deux pays se sont déjà croisés à quatre reprises en phases finales de CAN. Le duel du jour sera leur sixième face-à-face.