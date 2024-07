Immigration irrégulière : décès d'une fillette de deux ans et d'un jeune homme dans une embarcation en provenance du Sénégal

Encore une tragédie liée à l’immigration irrégulière. Une petite fille de deux ans est décédée mardi à l’hôpital de Tenerife, quelques heures seulement après son arrivée dans l’archipel espagnol des Canaries.



Selon les informations rapportées par le site Infomigrants, la pirogue dans laquelle la petite fille se trouvait était partie une semaine plus tôt des côtes sénégalaises. Un jeune homme de 20 ans, qui se trouvait à bord du même canot, est également mort.



La même source rapporte que sept personnes, dont deux enfants, en état de déshydratation ont aussi été hospitalisées. Un garçon de huit ans, est arrivé dans un état grave mais les médecins ont pu le stabiliser.



À bord de la pirogue se trouvait 51 migrants originaires du Sénégal, de Mauritanie, du Mali et de Guinée Conakry. Ils avaient quitté les rives sénégalaises, à plus de 1 500 km de l’archipel espagnol, une semaine plus tôt.