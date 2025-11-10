Incidents USO–Jaraaf : la LSFP dénonce des “scènes de barbarie” et annonce une enquête

La Ligue souligne que le “sport c'est le Fair-Play, la générosité, le partage, la fraternité, l'amour de son prochain”. Elle juge d’autant plus regrettable qu'au moment où les acteurs réfléchissent et posent des actes pour le développement du football local, de constater que des “scènes d'une barbarie extrême s'invitent encore dans nos stades:.

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel en appelle à la responsabilité des uns et des autres, et tient à assurer que de “pareilles situations seront combattues jusqu'à la dernière énergie”.

Elle prévient que les violences enregistrées ce dimanche 9 novembre au stade de Ngor, lors de la 2e journée de Ligue 1, ne “resteront pas impunies”.

Une enquête sérieuse sera menée, et les responsabilités seront situées, avec toutes les conséquences qui en découleront, conclut le communiqué.

