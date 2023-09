Infirmerie des "Lions" : Boulaye blessé, Formose vers le forfait

Les « Lions » ont effectué leur quatrième séance jeudi au terrain annexe de Diamniadio. Mais c’était sans Formose Mendy (blessé) et Boulaye Dia qui a écourté sa séance.



En regroupement à Diamniadio depuis dimanche dernier, les « Lions » ont effectué, jeudi, leur quatrième séance d’entraînement. Sur les 25 « Lions » convoqués, seuls deux n’ont pas pris part à la séance. Il s’agit de Boulaye Dia et Formose Mendy.



Boulaye Dia a quitté la séance d’entraînement en boitillant. L’attaquant de Salernitana (Serie A italienne) devrait donc être ménagé pour la séance de ce vendredi.



En revanche, c’est beaucoup plus grave pour le Lorientais. Arrivé blessé, Formose Mendy devrait être forfait pour le match face à l’Algérie.



La cinquième séance des « Lions » est prévue ce vendredi. Mais ce sera à huis clos. Le sélectionneur Aliou Cissé en peaufiner ses stratégies, à quatre jours du choc contre l’Algérie.