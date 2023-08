Intervention militaire au Niger: la lecture d’un spécialiste des questions sécuritaires

On parle d'intervention militaire contre le Niger. Mais pour l'instant, c'est assez calme, il y a quelques préparations mais pas assez visibles. Pour l'instant, c'est le Sénégal, la Côte d'ivoire, le Bénin et le Nigéria qui sont tentés d'intervenir, pour le Nigéria, il faut peut-être attendre encore un peu les tractations politiques.



En dehors de la CEDEAO, le Tchad et l'Algérie ne participeront pas, la Mauritanie aussi mais "reste ouverte à toute discussion". C'est un peu léger tout ça pour l'instant du côté africain.



Il faut s'attendre à des aides française et américaine si intervention.



Le Niger n'a pas du tout une armée puissante, mais il faut contrôler le terrain pour les armées de la CEDEAO pour combler le vide pour que la situation ne profite pas aux groupes djihadistes et pour prévenir une chute de l'Etat nigérien, pour ça il faut des soldats, surtout si le Mali et le Burkina rentrent en jeu, les choses peuvent se compliquer.



Par Restitutor Orientis