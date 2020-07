JOJ Dakar 2022: le ministre Aly Ngouille Ndiaye prend en charge le ratissage des sites sportifs

Le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé avoir donné des instructions à la Direction générale de l’administration territoriale (Dagat) et à la Direction de la protection civile de démarrer des missions de contrôle sur les sites qui abriteront les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 2022. Selon le journal Le Témoin, le premier flic du pays a fait cette annonce mardi à l’occasion de la signature d’un accord-cadre entre son département et le comité d’organisation de ces JOJ dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye.



Selon Aly Ngouille Ndiaye, son département va contribuer à la sécurité des 4676 athlètes de 15 à 18 ans, 5000 volontaires, des délégations et représentations. Il en sera de même des sites d’hébergement, du village olympique, des stades de compétition et de l’itinérance de vos invités sur le parcours des 3 villes de Dakar, saly et Diamniadio dont la sécurité sera prise en charge par des hommes et une technologie de standard international.