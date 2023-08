Jet de cocktail molotov sur un bus AFTU à Yarakh: le ministre de l’Intérieur parle d’attentat terroriste

« Attentat terroriste au Sénégal !» C’est par cet exclamation que le ministère de l’Intérieur a titré son post sur sa page Facebook officielle sur la visite de Monsieur Antoine Félix Diome à Yarakh ce mardi sur les lieux du drame survenu dans l’attaque au cocktail molotov d’un bus AFTU.



« Le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, s’est rendu à Yarakh après l’attentat terroriste perpétré contre un bus de TATA AFTU de la ligne 65, ce mardi 1er Août 2023 », indique le communiqué du ministère de l’Intérieur.



Qui poursuit: « Des individus non encore identifiés ont mis le feu au bus transportant des passagers. Le bilan provisoire est de 2 corps sans vie et 5 personnes gravement brûlées. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet acte criminel »