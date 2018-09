Kanye West : le mari de Kim Kardashian se lance dans le porno !

S'il se rêve un avenir en politique après sa carrière à succès dans la musique, Kanye West va devoir assumer toutes ses casseroles... En effet, le mari de Kim Kardashian a accepté un boulot qui pourrait bien lui faire mauvaise réputation...



Il est devenu (via sa boîte de production DONDA, qui porte le nom de sa mère, NDRL) le directeur créatif des derniers Pornhub Awards. La cérémonie de remise des prix hot, présentée par Asa Akira, se tenait ce jeudi 6 septembre au Belasco Theatre de Los Angeles.



Une reconversion cocasse pour le rappeur mégalo qui s'est chargé de la musique et des costumes. Chef d'orchestre de cette nuit très chaude, Kanye West devait également y jouer son nouveau single "I Love It" en collaboration avec Lil Pump (actuellement en prison) et dévoiler son nouveau clip (réalisé par Spike Jonze, déjà derrière "Only One", "Otis" et "Flashing Lights").



Et ce partenariat coquin ne sort pas de nulle part. Mi-août, les patrons malins du célèbre site avaient pris contact avec Kanye West et lui avaient offert un abonnement Premium à vie comme cadeau de bienvenu, pour le remercier de "sa loyauté au fil des années".



Une publicité énorme



Il faut dire que le Don leur avait fait une publicité énorme, quelques jours plus tôt, en interview. Il avait avoué qu'il continuait de regarder des films malgré la naissance de ses enfants - North, Saint, et Chicago...