Kazakhstan : cinq morts à Almaty dans une fusillade avec la police

Cinq personnes dont deux policiers ont été tuées lundi à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, dans une fusillade impliquant un homme, la police et des huissiers de justice, ont rapporté les agences de presse russe.



Selon la police, citée par les agences, cette fusillade a éclaté alors que les huissiers étaient venus faire appliquer un avis d'expulsion. "Un habitant de cette maison (...) a ouvert le feu sur les huissiers de justice, les officiers de police et les employés du département des situations d'urgence", a-t-elle indiqué.