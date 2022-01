"L'Afrique de l'Ouest est en train de basculer sous domination militaire", selon Mamadou Thior

Depuis quatre ans, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences marquée par des attaques jihadistes. Jugeant le Président Marc-Roch Kaboré incapable d'assurer la sécurité des populations burkinabé, les militaires ont pris le pouvoir lundi après une mutinerie qui a commencé le dimanche. Le Mouvement pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a obtenu la démission de Kaboré hier.



C'est le troisième coup d'Etat perpétré en Afrique de l'Ouest après ceux du Mali et de la Guinée.



Selon le journaliste et analyste Mamadou Thior, par ailleurs président du CORED, dans un entretien avec PressAfrik. l'Afrique de l'Ouest est en train de vivre une hégémonie militaire avec trois coups d'Etat dans trois pays différents à un intervalle très rapprochée. Ce qui peut entraîner des lendemains incertains du continent africains. Regardez !