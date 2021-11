L'Allemagne demande de nouvelles sanctions de l'UE contre la Biélorussie (diplomatie)

Le ministre des Affaires étrangères allemand accuse la Biélorussie d'exploiter "sans scrupules" les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne.



Nous sanctionnerons tous ceux qui participent au trafic ciblé de migrants." L'Allemagne est favorable à de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie, a déclaré mercredi 10 novembre le ministre des Affaires étrangères allemand. Heiko Maas accuse le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, d'exploiter "sans scrupules" les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne. L'UE s'emploiera à "étendre et renforcer (…) les sanctions contre le régime de Loukachenko", a assuré le chef de la diplomatie allemande dans un communiqué.



"Loukachenko doit se rendre compte que ses calculs ne fonctionnent pas", a affirmé le ministre allemand, alors que des milliers de migrants désespérés sont pris au piège par un froid glacial à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Varsovie accuse Minsk et Moscou de les utiliser pour déstabiliser la sécurité européenne.



Les Européens accusent depuis des mois Alexandre Loukachenko de nourrir la crise en délivrant des visas à des migrants pour se venger des sanctions européennes prises à l'encontre de son pays pour sa répression de l'opposition. Le président Loukachenko, un proche allié de Moscou, a quant à lui souligné que son pays "ne se mettra pas à genoux" devant l'UE.