L'Espagne adopte une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans

Les députés espagnols ont adopté définitivement jeudi une loi permettant de changer de genre via une simple déclaration administrative dès l'âge de 16 ans, à l'origine de vifs débats au sein même de la coalition de gauche au pouvoir.



Le texte supprime l'obligation de fournir des rapports médicaux attestant d'une dysphorie de genre et des preuves d'un traitement hormonal suivi durant deux ans, comme c'était le cas jusqu'ici pour les personnes majeures. Les députés ont également voté une loi créant un «congé menstruel» pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une mesure inédite en Europe destinée, selon le gouvernement de gauche, à briser un tabou.



Cette mesure fait partie d'un texte beaucoup plus large qui renforce notamment l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics.