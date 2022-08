L'Éthiopie dit avoir terminé la 3e phase du remplissage de son mégabarrage sur le Nil

Addis-Abeba avance dans la mise en route du barrage de la Renaissance. L'Éthiopie a annoncé ce matin avoir achevé la troisième phase du remplissage du réservoir de ce mégabarrage construit sur le Nil Bleu.



La hauteur de l'eau atteint désormais les 600 mètres, et le réservoir est rempli au tiers de sa capacité environ. Et ce, malgré les protestations du Soudan et de l'Égypte, situés en aval du barrage, et qui craignent pour leur approvisionnement en eau. À l'heure actuelle, ni le Caire ni Khartoum n'ont réagi à cette annonce.