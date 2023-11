L'Organisation de coopération islamique condamne le ciblage de l’hôpital jordanien à Gaza

L’Organisation considère que tout cela constitue un prolongement des attaques militaires israéliennes en cours contre les hôpitaux, les équipes médicales, les malades, les blessés et les déplacés qui s'y trouvent, en violation flagrante du Droit international humanitaire.

Elle a réitéré son appel à la communauté internationale à intervenir d'urgence pour contraindre Israël, la puissance occupante, à se conformer à ses engagements en vertu du Droit international humanitaire et des résolutions pertinentes des Nations Unies, dont la dernière est la résolution du Conseil de sécurité no 2712., du 15 novembre 2023, qui appelle à la protection de tout le personnel médical et humanitaire, des véhicules, des sites humanitaires, des infrastructures vitales, y compris les installations des Nations Unies, et la facilitation du déplacement des convois humanitaires.

L'Organisation de coopération islamique a condamné le ciblage de l'hôpital régional jordanien de Gaza, ayant occasionné la mort de sept personnes parmi ses cadres.