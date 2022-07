L'arrivée de Lewandowski au Barça enflamme l'Europe, Dybala est impatient de rejoindre son nouveau club

Paulo Dybala fait couler beaucoup d'encre en Italie, l'Argentin est toujours sans club depuis son départ de la Juve. Ça fait plusieurs semaines qu’il est en pourparlers avec l’Inter et qu’un accord aurait déjà été trouvé. Alors, comme on peut le lire dans La Gazzetta Dello Sport ce matin, la Joya demande au club nerazzurro de se dépêcher. Il fait pression, et menacerait même la direction interiste de signer dans un autre club italien. L’ex-joueur de la Juve aurait déjà des offres du Napoli et de la Roma. Dybala serait aussi déçu que l’Inter ne soit pas pressé de le signer. Pour Lukaku, ça a été plus rapide. Enfin, comme l’explique le Corriere Dello Sport, le problème, comme souvent, ce sont les finances. Pour l'instant, les Nerazzurri doivent vendre avant de pouvoir s’aligner correctement sur les demandes de l’Argentin. L’affaire pourrait rapidement évoluer.



Christian Eriksen fait les gros titres ce matin en Angleterre. Depuis hier, le Danois est officiellement un joueur des Red Devils. Sur ses réseaux sociaux, Manchester United s'est félicité de cette recrue, qui a décidé de rester jusqu'en 2025 à Old Trafford. Il était libre de signer où il veut après une année à Brentford. On le retrouve sur la première page du Daily Mirror et du Daily Star. Christian Eriksen a commenté cette nouvelle. Pour lui, United «c'est l'endroit idéal» pour continuer sa carrière. Près d'un an après avoir frôlé la mort, le Danois retrouve un top club européen. Son histoire émeut la presse anglaise, mais aussi italienne. Le Corriere Dello Sport lui rend hommage sur sa Une.

D'après les journaux catalans Robert Lewandowski est enfin un joueur du FC Barcelone. Après de longues semaines de négociation, le Bayern Munich cède et est prêt à laisser partir le serial buteur polonais en Catalogne contre 50 millions d'euros, bonus compris. La signature devrait être officialisée par les deux clubs dans l'après-midi d'après Sport et Mundo Deportivo. Lewandowski devrait signer pour trois saisons plus une en option avec les Blaugranas. Cette nouvelle a embrasé tous les médias européens. À commencer par La Gazzetta Dello Sport et le Daily Star qui saluent l'enthousiasme des dirigeants barcelonais sur le dossier, ils n'ont rien lâché. En Allemagne, comme on peut le lire dans Kicker, c'est l'extraordinaire parcours du joueur en Bavière qui est mis en avant.