L’émir de Dubaï et son épouse entament une bataille judiciaire à Londres

L'émir de Dubaï, l'un des dirigeants les plus influents du Moyen-Orient, et son ex-épouse entament une bataille judiciaire à Londres pour la garde de leurs enfants.



L'épouse du cheikh Mohammed al-Maktoum, la princesse Haya Bint al-Hussein, est la troisième femme de sa cour à fuir les Émirats arabes unis.



Ce mois-ci, elle se serait cachée à Londres, craignant pour sa vie.



L'affaire qui s'ouvre devant les tribunaux londoniens est centrée sur leurs enfants, avec lesquels elle s'est enfuie.



La princesse Haya, qui est née en Jordanie et qui a fait ses études dans des écoles privées en Grande-Bretagne, est une équestre olympique et la demi-sœur de l'actuel souverain jordanien, le roi Abdallah II.



Elle a épousé Sheikh Mohammed en 2004, devenant ainsi sa sixième épouse.

Le cheikh milliardaire de 70 ans, qui est le propriétaire des écuries de Godolphin, aurait 23 enfants de différentes épouses.



La princesse Haya s'est d'abord réfugiée en Allemagne pour y chercher l'asile. I



l s'est avéré ce mois-ci qu'elle vivait dans le centre de Londres, plus précisément dans une maison dont la valeur est estimée à 107 millions de dollars.



La princesse Haya pourrait probablement rester au Royaume-Uni.



Cependant, si son mari exige son retour à Dubaï, la Grande-Bretagne, qui entretient des liens étroits avec les Émirats arabes unis (EAU), pourrait se retrouver dans une situation diplomatique inconfortable.

Après sa fuite, Sheikh Mohammed, en colère, a écrit un poème empreint d'amertume dans lequel il accuse une femme anonyme de trahison et de traitrise. Pourquoi la princesse Haya s'est-elle enfuie ? Des sources proches de la princesse ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle avait récemment découvert des faits troublants sur le mystérieux retour à Dubaï l'an dernier de Sheikha Latifa, l'une des filles de Sheikh Mohammed.

Sheikha Latifa s'était échappé des Émirats arabes unis par la mer avec l'aide d'un Français, mais avait été intercepté par des hommes armés au large des côtes de l'Inde.

Elle a ensuite été renvoyée à Dubaï.

A l'époque, la princesse Haya défendait la réputation de Dubaï au sujet de l'incident, affirmant que Shiekha Latifa avait été "vulnérable et exploitée" et était "maintenant en sécurité à Dubaï".

Les défenseurs des droits humains ont dit qu'elle avait été enlevée contre son gré.

Toutefois, plus tard, des sources ont allégué que la princesse Haya avait eu connaissance de nouvelles informations relatives à l'affaire et qu'en conséquence, la famille élargie de son mari avait exercé des pressions croissantes sur elle.