L’utilisation du Bitcoin au Sénégal

Le casino Bitcoin au Sénégal est l'un des casinos en ligne qui sont les mieux notés au Sénégal et il est classé 8,6/10 selon les critiques de Bitcasino.io. Casino Bitcoin Sénégal est un jeu en ligne où les transactions se font avec la crypto-monnaie (Bitcoin). Casino Bitcoin Sénégal utilise la technologie tendance pour s'assurer que l'argent et les informations sont bien sécurisés. Comme on le sait, Sénégal est l'un des pays d’Afrique qui ont adopté et publié une monnaie de crypto fondée sur leur monnaie. Nous examinerons l'histoire de la crypto-monnaie (Bitcoin) au Sénégal, la crypto-monnaie principalement utilisée au Sénégal et son mérite pour le Sénégal et l'Afrique en général.



https://unsplash.com/s/photos/bitcoin-images

L’Histoire de la crypto-monnaie (Bitcoin) au Sénégal.



Bitcoin a été créé en 2009 par une ou plusieurs personnalités inconnues appelées Satoshi Nakamoto. L'offre de Bitcoin est décentralisée et elle ne peut être augmentée que par le "minage".



La crypto-monnaie est clandestine au Sénégal depuis longtemps, elle a finalement explosé lorsque le gouvernement a adopté une crypto-monnaie basée sur sa monnaie appelée eCFA. Le Sénégal a été le deuxième pays au monde à se lancer dans la monnaie numérique nationale en décembre 2016. L’une des raisons pour lesquelles Sénégal s’est ouvert à l'idée de la crypto-monnaie est que le pays avait des problèmes en ce qui concerne sa monnaie. C'est pourquoi ils ont adopté la crypto-monnaie immédiatement. Ils ont vu sa possibilité de stimuler leur économie.





La Crypto-Monnaie la plus Utilisée au Sénégal



Il existe plusieurs crypto-monnaies au Sénégal qui incluent Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, Binance etc. Mais Bitcoin est en tête de peloton au Sénégal. Bitcoin est en tête de l'échelle en raison de son utilisation et de sa valeur économique. Chaque pièce vaut 50 000 $ en septembre 2021.





Les Avantages du Bitcoin au Sénégal et en Afrique en Général



Bitcoin a fait beaucoup de bien au monde. En réduisant ses mérites au Sénégal et à l'en Afrique, l'un des avantages principaux de Bitcoin est qu'il permet aux individus de s'engager dans des transactions financières entre pairs sans avoir besoin d'intermédiaires comme les banques, les tribunaux, les juges, etc.





La crypto-monnaie pourrait aider l'Afrique à accéder au système financier mondial selon Akon, un artiste sénégalais-américain et fondateur d’Akoin. Il a également déclaré dans un article qu'elleapporte "de la transparence et des opportunités pour l'Afrique et pas seulement le Sénégal".



Bitcoin implique des paiements mobiles. Les utilisateurs peuvent facilement effectuer des transactions internationales en ligne sans aucun délai. C'est souvent rapide et sans démangeaisons.



Un autre mérite du Bitcoin est la sécurité . Toutes les transactions de Bitcoin sont basées sur la technologie blockchain, ce qui offre un haut niveau de sécurité aux commerçants. Ils peuvent facilement garder leur pièce en toute sécurité.



Les transactions effectuées avec Bitcoin ne sont jamais chères. Certaines des raisons pour lesquelles les jeunes aiment le Bitcoin sont à cause de ses faibles frais de transactions. Même si soient effectuées à l’étranger, cela ne signifie pas qu'elle va coûter.



Aussi, on n’a pas nécessairement besoin d’avoir un compte bancaire pour faire des affaires Bitcoin. Les transactions peuvent être effectuées avec ou sans compte bancaire.



Finalement, un avantage supplémentaire de Bitcoin est qu’il est complètement décentralisé. Cela signifie que pour les citoyens vivant dans des pays à monnaie instable, Bitcoin leur permet de commencer librement à travers les frontières avec des citoyens des pays à monnaie stable, créant un niveau d’égalité économique.







Siècles après siècles, de nouvelles avancées et évolutions sont réalisées mais les pays africains ont toujours du mal à "prendre le train" mais c'est bien que l'inverse soit le cas cette fois-ci. L'Afrique est parmi les premiers continents à prendre la tête de la monnaie numérique mondiale.