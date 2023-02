La Corée du Nord menace de transformer l’océan Pacifique en champ de tir

Chaque camp cherche à montrer qu’il est prêt pour un très hypothétique affrontement

La Corée du Nord fera payer à ses ennemis « le prix de leurs actions » et menace de transformer l’océan Pacifique en champ de tir si les actes offensifs américains se poursuivent. Les propos de la sœur de Kim Jong-un ce 20 février au matin, accompagnés par deux tirs de missiles balistiques de courte portée, témoignent de la fermeté nord-coréenne.Alors que depuis début janvier la tension était retombée, la perspective des exercices américano-sud-coréen de mercredi a fait réagir Pyongyang. La Corée du Sud et les États-Unis tiendront des exercices de simulations de frappe nucléaire nord-coréenne, incluant des scénarios d’une réponse tout aussi nucléaire des deux alliés.Ainsi, en moins de 48h , un missile balistique de longue portée nord-coréen est venu s’écraser dans la zone économique exclusive du Japon, et plusieurs bombardiers américains B-1b ont survolé la péninsule coréenne. Pyongyang insiste sur la rapidité du tir de missile de samedi, qualifié de « surprise ».Même champ lexical au Sud avec des manœuvres aériennes qui démontrent « la capacité de dissuasion immédiate » des alliés. Chaque camp cherche à montrer qu’il est prêt pour un très hypothétique affrontement.La semaine s’annonce tendue sur la péninsule alors que la Corée du Nord avait promis que les exercices militaires sud-coréens et américains rencontreraient une réponse « sans précédent ».