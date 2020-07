La Cour d’Appel examine demain mercredi la demande de liberté provisoire de Karim Xrum Xax

Condamné à trois (3) mois de prison ferme, pour « provocation à un attroupement armé et outrage à agent », l’activiste Abdou Karim Gueye Xrum Xax pourrait être libéré ce mercredi.



Son camarade Guy Marius Sagna a annoncé, via sa page Facebook, l’examen de sa demande de liberté provisoire par la Cour d’Appel demain. « Le dossier de liberté provisoire de notre frère, ami et camarade Abdou Karim Gueye passera demain en audience publique de la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel à partir de 09h à la salle 5 ou 6 », a-t-il écrit sur le réseau social.



La santé de Karim Xrum Xax s’est détérioré depuis son incarcération. Il a été même admis au Pavillon spécial pour une prise en charge médicale .