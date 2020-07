La FSF sert une sommation interpellative aux journalistes Hubert M’bengue et Bacary Cissé de Record

La Fédération Sénégalaise de Football, comme annoncé dans son communiqué en date du 15/07/2020, a décidé de servir une sommation interpellative à Messieurs Hubert M’BENGUE et Bacary CISSE respectivement Directeur de publication et journaliste du quotidien sportif RECORD.



La FSF compte interpeller le journaliste et Directeur de publication précités pour infirmer ou confirmer les allégations qu'elle conçoit comme "diffamatoires" contenues dans l’article intitulé « Le Comité Exécutif dans tous ses états » dans l’édition du journal RECORD du 15/07/2020.



Le cas échéant, la FSF ne manquera pas d’initier les poursuites judiciaires idoines contre M. CISSE, M. M’BENGUE et toutes autres personnes impliquées dans ces agissements.



Pour rappel, le journaliste Bacary Cissé a donné l’information selon laquelle lors de la dernière réunion du Comité exécutif , les échanges ont volé bas. Surtout lorsque la question des dettes de la Ligue qui s’élèveraient à 300 millions FCFA y a été abordée. Il a affirmé qu’il a eu une prise de bec entre Abdoulaye Sow, 2e vice président de la FSF, président de la Ligue Amateur et Me Senghor président de la FSF.



Poursuivant, le journaliste affirme également que Abdoulaye Sow a dit au président de la FSF qu’il devait mettre la main à la poche, puisqu’il a lui-même donné son aval pour accompagner la LSFP. Donc, de facto, le transfert de crédit doit être fait. Il a aussi abordé d’autres points comme la subvention du Jaraaf pour représenter le Sénégal en coupe CAF.