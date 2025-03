La Zimbabwéenne Kirsty Coventry élue présidente du Comité international olympique

Sept candidats se sont affrontés, dont le Français David Lappartient, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Junior et le Britannique Sebastian Coe, un nombre jamais atteint en 130 ans d'existence de l'instance de Lausanne. Mais c'est une femme qui a raflé la mise.



« Nous avons besoin d'une meilleure représentation des femmes »

L'élection était susceptible d'aller jusqu'au sixième tour, le temps qu'un des prétendants décroche une majorité absolue, en éliminant à chaque fois le dernier arrivé. Mais à bulletins secrets, la centaine de membres du cénacle sportif ont accordé une majorité absolue à Kirsty Coventry, qui a donc été élue dès le premier tour. Thomas Bach a pris la parole pour annoncer le nom du vainqueur, dans le luxueux complexe balnéaire de Costa Navarino, face à la mer ionienne.



Kirsty Coventry, la plus jeune des sept candidats, ministre zimbabwéenne des Sports, est donc la première femme et première Africaine à ce poste, où elle succède à seulement 41 ans à l'Allemand.



« C'est un moment extraordinaire. En tant que fillette de neuf ans, je ne pourrais jamais imaginer être ici un jour, pouvoir contribuer à quelque chose pour notre incroyable mouvement », a déclaré Coventry dès l'annonce de sa victoire. « Ce n'est pas seulement un grand honneur, mais aussi un rappel à chacun d'entre vous que je dirigerai cette organisation avec une grande fierté, avec nos valeurs. J'espère, pleine de confiance, que vous êtes tous fiers de la décision que vous avez prise », a-t-elle ajouté aux membres du CIO.



« Au sein du mouvement olympique, nous avons déjà réussi à faire du bon travail pour la promotion de l'égalité des sexes. Il faut maintenant l'étendre. Nous avons besoin d'une meilleure représentation des femmes dans les fédérations internationales et dans les comités nationaux olympiques. On doit voir davantage d'opportunités pour les femmes entraîneurs et l'entourage des athlètes », disait avant l'élection Kirsty Coventry dans un entretien accordé à RFI.



Tony Estanguet de retour au CIO





Kirsty Coventry est devenue pour huit ans le dixième président de l'organisation reine du sport mondial. Selon les règles actuelles, elle pourra briguer un second mandat de quatre ans puisqu'elle demeure sous la limite d'âge, fixée à 74 ans.



Lors de cette élection, seuls le Britannique Sebastian Coe, patron de World Athletics et double champion olympique du 1 500 m, et la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, septuple médaillée en natation (dont deux titres), partagent un glorieux passé sportif avec Thomas Bach, qui avait été sacré en fleuret par équipes aux Jeux de Montréal en 1976.



La promesse d'un duel final entre les deux grands favoris, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Junior (28 voix) et le Britannique Sebastian Coe, humilié avec seulement huit suffrages, n'a pas eu lieu. Et les outsiders annoncés, soit le Français David Lappartient, le Japonais Morinari Watanabe, le Suédo-Britannique Johan Eliasch et le prince jordanien Faisal Al-Hussein, n'ont pas plus fait le poids.



Juste avant le scrutin présidentiel, la 144e session a plébiscité le patron des JO de Paris, Tony Estanguet : par 98 voix pour et 3 contre, il redevient membre de l'organisation après un premier mandat de huit ans au sein de la commission des athlètes, entre 2013 et 2021.