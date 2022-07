La junte birmane exécute des prisonniers, premières peines de mort depuis plusieurs décennies

Les condamnés, parmi lesquels un militant actif pro-démocratie, avaient été accusés d'« actes de terreur brutaux et inhumains », selon le Global New Light of Myanmar. D'après le journal officiel, les exécutions ont suivi « les procédures de la prison », sans préciser ni comment ni quand elles ont été réalisées.



Deux d’entre eux, Ko Jimmy et Phyo Zeyar Thaw, sont des symboles de la lutte pour la démocratie, et leur arrestation avait fait grand bruit. Phyo Zeya Thaw est un ancien député du parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie. Il avait été arrêté en novembre et condamné à la peine de mort en janvier pour avoir enfreint la loi antiterroriste. La semaine dernière, la femme de Phyo Zeyar Thaw déclarait que même si l’exécution n’avait pas lieu, son combat pour le reste de sa vie serait de détruire la junte, rapporte notre correspondante à Rangoun Juliette Verlin. Un sentiment partagé par la résistance armée depuis le coup d’État du 1er février 2021.



Représailles

Les deux autres prisonniers exécutés, Hla Myo Aung et Aung Thura Za, sont deux hommes accusés d'avoir tué une femme qu'ils soupçonnaient d'être une informatrice de la junte. L'armée au pouvoir poursuit une répression sanglante contre ses opposants avec plus de 2000 civils tués et plus de 15 000 arrêtés depuis le coup d'État, selon une ONG locale.



À Rangoun, une bannière avait été déroulée sur un pont routier du centre-ville, où l’on pouvait lire : « Si les condamnations à mort sont maintenues, nous allons user de représailles ». Aujourd’hui, tout le monde s’attend à ce que l’exécution marque une nouvelle étape dans la spirale de violence que connaît le pays depuis plus d’un an.



Ces exécutions constituent « un acte de la plus grande cruauté », a réagi l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch. « Les pays membres de l'Union européenne, les États-Unis et les autres gouvernements doivent montrer à la junte qu'il y aura des comptes à rendre pour ses crimes », a déclaré Elaine Pearson, directrice Asie de l'ONG.