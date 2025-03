La nouvelle composition de la CAF au Conseil de la FIFA : le Sénégal et la Côte d’Ivoire absents, le Maroc et les Comores dominent !

Les élections de la CAF pour désigner ses représentants au Conseil de la FIFA se sont tenues ce matin. Si le président de la CAF, Patrice Motsepe, a été réélu jusqu’en 2029, le Sénégal et la Côte d’Ivoire n’auront finalement aucun représentant dans l’instance suprême du football mondial. Une déception pour ces deux nations, malgré leur poids grandissant sur la scène africaine.



Qui vote lors de ces élections ?



C’est la première question qui se pose en découvrant les résultats. Le corps électoral est composé des délégués des 54 fédérations membres de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui procèdent au vote. Toutefois, avec la suspension de la République Démocratique du Congo (RDC), seuls 53 votants ont pris part à cette élection.



Les nouveaux membres du Conseil de la FIFA



En plus du président de la CAF, six autres membres représenteront l’Afrique au sein du Conseil de la FIFA. Sans surprise, le Marocain Fouzi Lekjaa conserve son poste avec 49 voix, manquant de peu le record historique du Tunisien Tarek Bouchamaoui (54/54). Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football et ministre délégué chargé du budget au Maroc, joue également un rôle central à la CAF, où il préside la Commission des Finances et est vice-président de la Commission chargée de l’organisation des compétitions interclubs et du système d’octroi des licences de clubs.



Derrière lui, l’Égyptien Hani Abu Rida est réélu avec 35 voix, suivi par le Nigérien Gabriela Hima Hamidou qui obtient le même nombre de suffrages.





La Comorienne Kanizat Ibrahim, actuelle cinquième vice-présidente de la CAF et première femme à occuper ce poste, renforce son influence en obtenant 30 voix.



Le Mauritanien Ahmed Ould Yahya, deuxième vice-président de la CAF, arrive à la cinquième place avec 29 voix, un score égal à celui du Djiboutien Suleiman Hassan Waberi, troisième vice-président de la CAF.



Le Sénégal et la Côte d’Ivoire absents



Le grand perdant de cette élection est Augustin Senghor, premier vice-président de la CAF et président de la Fédération Sénégalaise de Football. Il termine à une lointaine 10e place avec seulement 13 voix, loin de l’influence qu’on lui prêtait sur la scène africaine. Autre surprise : Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, n’obtient que 18 voix, se classant 9e. Malgré une CAN 2023 réussie à tous les niveaux, la Côte d’Ivoire échoue à convertir ce succès en puissance diplomatique.



Une fonction prestigieuse et bien rémunérée



Être membre du Conseil de la FIFA, c’est siéger dans l’instance qui prend les décisions stratégiques pour le football mondial. Ce poste offre non seulement une influence considérable, mais aussi des avantages financiers non négligeables. Chaque membre touche une rémunération annuelle de 250 000 dollars, en plus des frais de mission.



