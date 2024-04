« La sécurité d’Etat entre en conflit avec la sécurité humaine » (Jean Baptiste Tine)

Le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine a promis d’inscrire son action dans une dynamique de proximité et d’inclusion en tenant compte du respect de la dignité humaine.

Lors de sa passation de service avec son homologue, l’ancien ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé, Jean Baptiste Tine a déclaré : « De plus en plus, la sécurité d’Etat entre en conflit avec la sécurité humaine. Il s’agit sans exclusive, de concilier les deux en nous centrant sur nos concitoyens par la proximité mais surtout par l’inclusivité; discuter avec nos concitoyens, humaniser notre action, respecter les droits de l’homme et tenir en compte la dignité humaine ».



S’exprimant lundi à l’occasion, le nouveau patron dudit ministère a rappelé que « le chef de l’Etat attache du prix à la protection des personnes et des biens certes, mais également à la tranquillité et à l’ordre public au profit de nos concitoyens ».



L’ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale entend mener, selon l'Aps, de larges concertations avec tous les cadres de son département, soulignant que l’un des objectifs du régime « c’est la recherche de l’efficacité économique et de progrès social qui sont visées prioritairement par l’autorité publique ».