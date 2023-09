Laurent Blanc quitte l’Olympique Lyonnais

Laurent Blanc ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien l’a officiellement mis à pied après un début de saison plus que compliqué pour les Gones.



C’était tristement pressenti et c’est désormais officiel : Laurent Blanc (57 ans) a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Arrivé sur le banc des Gones le 9 octobre 2022, le Champion du monde 98 quitte les travées du Groupama Stadium avec un bilan de 18 victoires, 7 nuls et 12 défaites en 37 rencontres



«L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraineurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club rhodanien.



Le revers humiliant contre le Paris Saint-Germain (1-4), au Groupama Stadium lors de la 4ème journée de Ligue 1, semble avoir été celui de trop pour la direction de l’OL. Une rencontre désastreuse marquée par des banderoles hostiles à l’encontre de l’ancien coach de Bordeaux et du PSG. L’heure est aux changements et un nouveau tacticien devra prendre la relève d’une équipe plus que jamais malade.



Depuis plusieurs semaines déjà, Lyon réfléchit à un successeur depuis de nombreux jours.



