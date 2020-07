Le Consul général du Sénégal à Milan, Rokhaya Ba, virée

Cette décision prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 juillet 2020 ne va pas surprendre ceux qui suivaient de près la situation du Consulat du Sénégal au Milan. Rokhaya Ba, qui était à la tête de la l’institution diplomatique, vient être virée. Elle a été remplacée à ce poste par Mamadou Lamine Diouf, un informaticien de formation.



"Monsieur Mamadou Lamine DIOUF, Informaticien, est nommé Consul général du Sénégal à Milan (République italienne), en remplacement de Madame Rokhaya BA", peut-on lire dans la communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 juillet.



A rappeler que beaucoup d'évènements se sont passés au sein dudit Consulat ces dernières années. Après le scandale des 850 millions de F Cfa, un prêt que le Consul du Sénégal au Milan Rokhaya Ba Touré, avait contracté au nom de l’Etat du Sénégal, ce n’était plus l’entente entre la diplomate et son personnel du service.



Mme Touré avait décidé de licencier deux agents qui « ont osé braver » son autorité. Ce qui avait poussé les autres travailleurs à croiser les bras, le temps d’une journée, pour dénoncer la situation.



Pour régler définitivement le problème, le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, avait même ordonné à tout le personnel de rentrer au pays.