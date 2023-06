Le FBI révèle un complot des années 1980 visant à tuer la reine Élisabeth II

La reine Élisabeth II a fait l'objet d'une menace d'assassinat lors d'une visite aux États-Unis en 1983, selon des documents du FBI récemment publiés.



Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a rendu public un ensemble de dossiers relatifs aux voyages de la Reine aux Etats-Unis, suite à son décès l'année dernière.



Ils montrent comment le FBI, qui a contribué à assurer la sécurité de la monarque lors de ses visites, s'est inquiété des menaces de l'IRA.



La menace d'assassinat a été proférée à l'encontre d'un officier de police de San Francisco.



Selon le dossier, un policier qui fréquentait un pub irlandais à San Francisco a prévenu les agents fédéraux d'un appel d'un homme qu'il avait rencontré dans cet établissement.



L'officier a déclaré que l'homme lui avait dit qu'il cherchait à venger sa fille qui "avait été tuée en Irlande du Nord par une balle en caoutchouc".



La menace a été proférée le 4 février 1983, environ un mois avant la visite en Californie de la reine Élisabeth II et de son mari, le prince Philip.



"Il allait tenter de nuire à la reine Élisabeth, soit en laissant tomber un objet du Golden Gate Bridge sur le Royal Yacht Britannia lorsqu'il naviguerait en dessous, soit en tentant de tuer la reine Élisabeth lorsqu'elle visiterait le parc national de Yosemite", indique le document.



En réponse à cette menace, les services secrets avaient prévu de "fermer les passerelles du Golden Gate Bridge à l'approche du yacht". On ignore quelles mesures ont été prises à Yosemite, mais la visite a eu lieu. Aucun détail sur les arrestations n'a été publié par le FBI.



Le cache de 102 pages a été téléchargé lundi sur Vault, le site d'information du FBI, à la suite d'une demande présentée par des médias américains en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act).