Le FBI révèle un complot des années 1980 visant à tuer la reine Élisabeth II

Le cache de 102 pages a été téléchargé lundi sur Vault, le site d'information du FBI, à la suite d'une demande présentée par des médias américains en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act).



En 1976, la Reine s'est rendue à New York pour les célébrations du bicentenaire des États-Unis.

Les documents révèlent qu'une convocation a été délivrée à un pilote pour avoir fait voler un petit avion au-dessus de Battery Park avec une pancarte portant l'inscription "England, Get out of Ireland" (Angleterre, sortez d'Irlande).