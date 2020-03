Le Président Embaló au Sénégal... pour raffermir les liens d'amitié et de coopération avec le Sénégal

Le Président nouvellement élu de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embaló est arrivé ce mardi à Dakar pour une visite d'amitié de deux jours. Selon un document de la Présidence de la République, cette visite officielle a pour objectif de « raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau, deux pays amis et frère ».



Accueilli à l’aéroport avec les honneurs par son homologue sénégalais, Macky Sall, un banquet officiel est offert en l'honneur du Président bissau guinéen, au Palais de la République.



Pour rappel, Umaro Sissoco Embaló avait déjà effectué une visite à Dakar au lendemain de la proclamation des résultats du second tour de la Présidentielle par la Commission nationale électorale pour remercier le chef de l’Etat sénégalais de son soutien.