Le Real Madrid propose 310 millions d'euros pour Neymar

La Coupe du Monde n’est pas encore terminée mais cela n’empêche pas les plus gros clubs du monde à s’activer en coulisses. Le PSG a officialisé aujourd’hui la signature du premier contrat professionnel de Yacine Adli mais aussi la vente de Yuri Berchiche à l’Athletic Bilbao contre 24 M€. Cette somme devrait quasiment suffire au PSG à rentrer dans les clous du Fair-play financier, qui lui demandait de vendre pour 60 M€.



Le mercato parisien n’est sans doute pas terminé notamment dans le sens des arrivées mais au rayon des départs non plus. En sommeil depuis quelques jours, le feuilleton Neymar revient en force ce soir. D’après la télévision espagnole RTVE, le Real Madrid a fait une offre de 310 M€ au club français pour recruter le Brésilien. En cas de concrétisation, ce transfert deviendrait le plus cher de l’histoire, devant celui... de Neymar pour 220 M€ du Barça à Paris l’an dernier.



Le média va même plus loin en donnant d’autres d’informations. Le Real Madrid proposerait un contrat de 7 saisons à Neymar en plus d’un salaire de 45 M€ par an. Il toucherait (hors primes) 10 M€ de plus qu’au PSG à l’heure actuelle et 5 M€ plus de Lionel Messi. Voilà un nouvel épisode qui risque de relancer sérieusement les rumeurs entourant l’avenir de la star, qui est actuellement en Russie avec la Seleçao.



Foot Mercato