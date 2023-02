Le Vatican annonce l'établissement de relations diplomatiques avec Oman

Le Saint-Siège a annoncé ce jeudi 23 février l'établissement de relations diplomatiques avec le sultanat d'Oman, une première dans les liens entre l'Église catholique et cette pétromonarchie sunnite du Golfe. Le Saint-Siège et le sultanat d'Oman «ont décidé d'établir, sur la base de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de pleines relations diplomatiques au niveau d'une nonciature apostolique auprès du Sultanat d'Oman et d'une ambassade près le Saint-Siège», a annoncé le Vatican dans un communiqué.