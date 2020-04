Le bilan mondial du Coronavirus: 1500 morts aux Usa en 24 H

On dénombre un nombre record de décès aux Etats-Unis avec près de 1500 morts. L'Espagne devient le second pays avec le plus de cas recensés, le bilan s'alourdit au Royaume-Uni et l'Italie stagne avec 766 décès.



Ce samedi 4 avril, le virus Covid-19 touche 1.119.109 cas confirmés et a fait au total 58.955 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS demande aux pays d'attaquer et de tester tous les cas suspects. Elle prévient qu'une pénurie de protection pour les soignants est à venir et demande un cessez le feu mondiale.



Aux Etats-Unis, le bilan continue de s'alourdir de façon catastrophique. On compte ce vendredi 3 avril 278.458 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l'Espagne et l'Italie. On dénombre un record de 1.480 décès en 24H, portant le total à 7.406 ce samedi matin. C'est à New York que la pandémie sévit le plus avec 1.867 décès. L'épidémie de Covid-19 pourrait faire "entre 100 000 et 200 000" morts, selon le docteur Anthony Fauci, conseiller du président sur la pandémie.



En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, on recense 6.507 sont décédées (5.091 décès en hôpital et 1.416 dans les centres médico-sociaux comme les Ehpad), soit 588 décès en hôpital supplémentaires en 24 heures et 6.662 personnes en réanimation dont 35% de moins de 60 ans. Jérôme Salomon précise que le nombre de cas graves passé en réanimation ce jour est de 263 (382 hier), un chiffre à suivre pour rendre compte réellement de l'évolution de la pandémie. On recense actuellement 27.432 personnes hospitalisées. 14.008 (1.580 en 24h) personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Jérôme Salomon précise qu'on n'est pas encore au sommet de la vague.



Côté Italie, le nombre de décès reste élevé et le gouvernement dit ne pas encore avoir atteint le pic, prévu dans quelques jours. On compte 766 décès de plus en 24h (760 la veille) ce jeudi 3 avril, portant le nombre de morts à 14.681 au total depuis le début de l'épidémie. Le total est désormais de 85.388 cas confirmés à ce jour. Le confinement est prolongé au moins jusqu'à Pâques, le 13 avril prochain.



Côté Royaume-Uni, on recense ce vendredi 3 avril 684 décès (+117) en 24h contre 567 décès la veille, soit 3.605 morts au total, un nouveau record pour le pays qui voit son nombre de décès partir à la hausse. Le Pays compte désormais 38.168 cas confirmés.



En Espagne le bilan est toujours lourd, le virus a causé la mort de 935 personnes de plus en 24 heures ce vendredi 3 avril, soit 10.938 exactement. L'Espagne est le second pays le plus touché au monde en terme de morts et de cas recensés avec 117.710 personnes. Le gouvernement a décidé de durcir le confinement, seuls les salariés des activités jugées essentielles sont autorisés à se rendre à leur poste de travail.



En Russie, Vladimir Poutine déclare le mois d'avril chômé mais les salaires préservés. Le pays compte ce samedi 4 avril, 4.149 cas détectés pour 34 morts.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce samedi 4 avril, 9.886 cas et 246 morts. Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l'état d'urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.



La Belgique dépasse le cap des 1000 morts ce jour. Ce samedi 4 avril, les autorités sanitaires déclarent 1143 décès (+183 en 24h) pour 16.770 cas recensés.



En Allemagne, la propagation du virus ralentit. Face à la crise, l’Allemagne veut déployer le Mécanisme européen de stabilité. Le pays compte ce samedi 4 avril, 91.159 cas recensés pour 1.275 décès, un nombre relativement bas étant donné le nombre de cas déclarés. L'Allemagne prolonge son confinement jusqu'au 19 avril.



La Chine, de son côté, a déclaré 119 nouveaux cas importés en 3 jours, De quoi renforcer la crainte d'une nouvelle vague d'infections dans le pays. Le nombre de décès est actuellement de 3.330. Près de 600 000 habitants d'un district du centre de la Chine ont été placés en confinement après la découverte de plusieurs cas de coronavirus de peur d'une relance.



Les cas en Iran continuent de grimper, il est actuellement de 53.183. Le gouvernement annonce ce vendredi 3 avril, 3.294 morts au total dont 4 035 dans un état critique. Les habitants sont invités à rester chez eux mais le pays n'est toujours pas confiné.



En Suisse, on compte ce samedi 4 avril, 604 décès (+88 en 24h) pour 19.702 cas déclarés.



L'Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu'au 12 avril au moins. On compte ce samedi 4 avril 4.273 cas détectés et 120 morts.



En Haïti, la situation promet d'être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d'habitants. Le Président a décrété l'état d'urgence sanitaire, demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.



L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 1.505 cas recensés ce samedi et 120 morts. Le coronavisrus est en train de se diffuser de façon massive. Le nombre de cas déclarés atteint près de 10 000 déclare le professeur Eric Delaporte.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte actuellement 3.083 cas recensés et 82 morts.



Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce mercredi 9 478 cas pour 144 décès recensés. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.



Au Japon, on compte 2.935 cas confirmés et 69 décès ce samedi 4 avril.