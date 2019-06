Le cinéaste italien Franco Zeffirelli est mort

Il fait ses armes auprès de son maître Luchino Visconti comme assistant avant de devenir lui-même réalisateur, scénariste et producteur. Franco Zeffirelli a signé une vingtaine de longs métrages, dont le plus connu est effectivement Roméo et Juliette, une adaptation de Shakespeare, dont il porte aussi à l’écran la Mégère apprivoisée en 1967 avec Elisabeth Taylor et Richard Burton. Sa fidélité au maître élisabéthain lui vaut en 2004 le titre de Sir en Angleterre.