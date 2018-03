Le frère de l'Imam Ndao appelle tous les musulmans à se lever tôt ce mercredi pour investir le tribunal et...

Renvoyé plusieurs fois, le procès de l'imam Alioune Ndao et de ses supposés complices va finalement débuter ce mercredi 14 mars au Palais de justice de Dakar. Son frère, Abdoulaye Ndao appelle tous les musulmans à se mobiliser et à venir très tôt au tribunal pour dénoncer et les conditions de détention de l'imam, qu'il décrit comme "lamentable" et "l'injustice note dans cette affaire".



Le frère de l'imam Alioune Ndao appelle également le Président Macky Sall à concentrer son énergie à régler les préoccupations les plus urgentes des Sénégalais, au lieu "d'emprisonner des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme". Il indique que les priorités sont ailleurs avec la recrudescence des vols d'enfants. " L'autre jour, mon propre fils a failli être victime de ce fléau et c'est le président Sall qui doit apporter des solutions face à cette insécurité et les difficultés des populations du monde rural qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à vendre leurs récoltes. Imam Alioune Ndao n'a rien fait. Il est accusé de façon arbitraire et injuste", dit-il sur le site Dakar actu.



Abdoulaye Ndao a également appelé les juges à l'impartialité, avant de déclarer que les accusations portées sur son frère sont fausses. Pour rappel l'imam Alioune Ndao est jugé pour apologie du terrorisme et de bien d'autres chefs d'inculpation